Ankara'da Siteler semtindeki mobilya imalathanesinde yangın çıktı
Ankara'nın Altındağ ilçesi Siteler semtinde iki katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Önder Mahallesi Özgü Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinden duman yükselmesi üzerine çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede büyüyen yangına Ankara Büyükşehir Belediyesinin Siteler İstasyonu'ndaki itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da bölgeye takviye tankerler yönlendirildi.
Dumandan etkilenenlere olay yerine yönlendirilen ambulanslarda müdahale edildi.
Yangının çevredeki binalara sıçramaması için önlemler alındı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın alanındaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerinde incelemelerde bulundu.