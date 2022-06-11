Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) - Haberler

Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) ÇATAKLI: 1 VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. ÇATAKLI: 1 VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da sele kapılan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İsmail Çataklı Ankara Güncel Haberler

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