Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (4) - Haberler

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Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (4)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı (4)

ÇATAKLI: 1 VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

ÇATAKLI: 1 VATANDAŞIMIZIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Çataklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da sele kapılan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmail Çataklı Ankara Güncel Haberler

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