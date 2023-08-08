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Ankara'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca Ele Geçirildi

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Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin evinde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki ikametinde ruhsatsız silah ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Takibe alınan şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel

Etimesgut Jandarma Ankara Güncel Haberler

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