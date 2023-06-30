Kentin çeşitli noktalarında kurulan pazarlarda Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurban satışları sürüyor. Ucuz fiyata kurban almak için bayramın son günlerini bekleyen vatandaşlarla satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılıyor. Kurban satışlarını bitiren besiciler ise pazardaki çadırlarını toplamaya başladı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın üçüncü günü kurbanlık satışını bitiren besiciler pazardan ayrılmaya başladı.

Kentin çeşitli noktalarında kurulan pazarlarda Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de kurban satışları sürüyor. Ucuz fiyata kurban almak için bayramın son günlerini bekleyen vatandaşlarla satıcılar arasında sıkı pazarlık yapılıyor.

Kurban satışlarını bitiren besiciler ise pazardaki çadırlarını toplamaya başladı.

"Küçükbaşlar şimdi 4-5 bin liraya satılıyor"

Yenimahalle ilçesinin Yakacık semtinde kurulan pazar alanındaki kurban satıcısı Arif Tecümoğlu, yaklaşık 400 küçükbaş sattıklarını belirterek kurbanlıklarını bitiren çok sayıda kişinin toparlanmaya başladığını söyledi.

Bayramın son günlerinde kurbanlık satış fiyatında indirime gittiklerini belirten Tecümoğlu, alıcıların da bundan memnun olduğunu ifade etti.

Tecümoğlu, "Küçükbaşlar, bayramın ilk günü 10 bin liraya satılıyordu. Şimdi 4-5 bin liraya satılıyor." dedi.

"Pazar alanındaki hayvanların yüzde 80'i satıldı"

Alıcıyla yaptığı pazarlık sonucu kurban fiyatını 7 bin 500 liradan 6 bin liraya düşüren satıcı Levent Öztürk de yaklaşık 10 küçükbaş hayvanının kaldığını ifade ederek "Pazar alanındaki hayvanların yüzde 80'i satıldı." diye konuştu.

Kurbanlık alışverişini bayramın üçüncü gününe bırakan alıcı Tolga Turgut da "Büyükbaşların zaten hepsi satılmış, az sayıda küçükbaş kalmış." dedi.

Turgut, ailesiyle geldiği pazar alanında bütçesine uygun küçükbaş hayvan bulabildiğini söyledi.