Ankara'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, evinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine şüphelinin evine operasyon düzenledi ve 12 kök Hint keneviri ile 250 gram kubar esrar ele geçirdi.