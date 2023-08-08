Ankara'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren Kişi Gözaltına Alındı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi, evinde özel düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan ihbar üzerine şüphelinin evine operasyon düzenledi ve 12 kök Hint keneviri ile 250 gram kubar esrar ele geçirdi.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde evinde kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldarpı Mahallesi'nde İ.Y'nin evinde saksıda Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada 12 kök Hint keneviri ile 250 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel