Ankara'da 400 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü hocası hayatını kaybetti

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yamaç paraşütü eğitimi veren şahıs, uçuş sırasında yaklaşık 400 metre yükseklikten düşerek can verdi.

Edinilen bilgilere göre, Ayaş'ta yamaç paraşütü noktasından öğrencisi ile yamaç paraşütü ile havalanan Bolu'nun Gerede ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Doğanay (60), havalandıktan kısa bir süre sonra yaklaşık 400 metre yükseklikten meşelik alana düşerek can verdi. Kendi imkanlarıyla paraşütle iniş yapan ve bu sırada yaralanan Doğanay'ın öğrencisi Süleyman Bayraktar (56) ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Seyit Çakır/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel