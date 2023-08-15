Ankara'da 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında bulunan bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın gece saatlerinde Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki bir dairede meydana geldi. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA