Ankara'da 2 yıldır kapalı olan teleferik yarın seferlere başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıldır seferlerini durdurduğu Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının, yarın hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart 2020'de seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı, EGO Genel Müdürlüğünün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla yarın yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Şentepe'de oturanların kent merkezine ulaşımında kullandığı Batıkent- Kızılay metrosu arasında ring görevi de gören teleferik hattı, haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kent merkezine ve en yakın metro durağına 21.00-01.30 saatleri arasında ise ulaşım, 271-2 otobüs hattı ve metro ringleri aracılığıyla sağlanacak.

"Toplam maliyeti 26 milyon 699 bin 592 lira"

Açıklamada, Fransız uzmanın hazırladığı rapor dikkate alınarak, EGO Genel Müdürlüğü tarafından teleferikte ağır bakım-onarım çalışması yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İşletmede 20 teleferik direğinin ağır bakım onarımı, 105 kabin klemens sisteminin yenilenmesi, istasyon içerisinde 575 senkron lastiğin değişimi, 6 dönüş çarkında ağır bakım onarım çalışması, özel üretim sinyalizasyon kablosunun değişim çalışmaları yapıldı. Uzmanlarca yapılan manyetik test sonucunda, birinci etapta birçok noktada onarılamaz hasarların bulunması nedeniyle bu etapta 3 bin 70 metre taşıma-çekme halatı yenilenerek montajı yapıldı, ikinci etapta ise 3 bin 960 metre uzunluğundaki halat, örüm noktalarında onarıldı."

Açıklamada, teleferik hattının bakım ve onarım çalışmalarının toplam maliyetinin 26 milyon 699 bin 592 lira olduğu bildirildi.