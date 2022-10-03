ANKARA -CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını kabul etti Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun solana gelmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile tokalaşması Toplantıya katılan belediye başkanlarından görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun solana gelmesi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile tokalaşması Toplantıya katılan belediye başkanlarından görüntüler ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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