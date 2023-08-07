Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yangın Söndürme Tankeri Dağıtımına Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla toplam 546 adet yangın söndürme tankeri dağıttı. Tankerler, merkez ve çevre ilçelerdeki itfaiye istasyonlarına uzak olan mahallelerdeki ekili, ormanlık veya fidanlık gibi alanlarda yangınlara müdahale için kullanılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla hem merkez ve çevre ilçelerde hem de rekreasyon alanlarında 3,5 tonluk toplam 546 adet yangın söndürme tankeri dağıttı. ABB İtfaiye Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerden gelen taleplere göre yangın söndürme tankeri dağıtımına ve kullanma eğitimlerine devam edecek.

Ankara İtfaiyesi, merkez ilçelerdeki itfaiye istasyonlarına uzak olan mahallelerdeki ekili, ormanlık ya da fidanlık gibi alanlarda özellikle yaz aylarında çıkan yangınlara müdahale için yangın söndürme tankeri gönderiyor. Tankerler mahallelerden gelen talep sonrası muhtarlara ve belirlenen vatandaşlara yangın söndürme eğitimi verildikten sonra teslim ediliyor. ABB İtfaiye Daire Başkanlığı, bugüne kadar merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra rekreasyon alanlarına 3,5 tonluk toplam 546 adet su tankeri teslim etti.

ABB İtfaiye Daire Başkanlığı Genel Koordinatörü Levent Çeri, şu bilgileri verdi:

"İtfaiye Daire Başkanlığı'mız 46 istasyonunda 7/24 Ankara'ya hizmet etmektedir. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için ilçelerdeki istasyonlarımıza uzak olan, ekili alanları olan köylerimize 3,5 tonluk yüksek basınçlı ilk müdahale araçları tasarladık. Muhtarlarımıza ve köy sakinlerinden oluşmuş gönüllü kırsal itfaiyecilere eğitimler verdik ve çok güzel dönüşler aldık. Amacımız, ilçe merkezlerimizdeki itfaiye istasyonlarımıza uzak kırsal alanlardaki can ve mal kaybını aza indirmekti. Ekili alan, anız, orman bölgelerine de verdik. Amacımız en az zararla yangını sonlandırmak. Şu anda 546 noktada tankerlerimiz mevcut… Özellikle yoğun sıcaklığın yaşandığı şu dönemlerde bu tankerlerin ilk müdahaledeki faydasını görüyoruz. Peyderpey alımlar yapıp talep olan köylerimizde dağıtımlara devam ediyoruz."

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Kırsal kesimlerde çıkan yangınlarda ilk müdahaleyi yapmak için eğitim alan mahalle muhtarları hizmetten dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Etimesgut Yukarı Yurtçu Mahalle Muhtarı Ali Arıkan: "İtfaiye tankeri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapmıştım. Başvurumuzdan kısa bir süre sonra bize teslim ettiler. Teşekkür ediyorum."

-Etimesgut Yapracık Mahalle Muhtarı Hayrettin Şengül: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yangın söndürme tankeri için dilekçe verdik. Kısa bir süre içinde tankerimiz geldi daha sonra bizlere eğitim verdiler. Tankerimiz hazır bir şekilde bekliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

-Çubuk Meşeli Mahalle Muhtarı Murat Kaderoğlu: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kullanmak için eğitimini almış olduğumuz tankerimiz hazır bir şekilde bekliyor. Başkanımız Mansur Yavaş'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

-Çubuk Kösrelik Mahalle Muhtarı Emrah Karakuş: "Ankara Büyükşehir Belediyesi köyümüze kullanmamız için su tankeri gönderdi. Daha önce böyle hizmetler görmedik. Mahallemizde çıkan yangına bu tankerle müdahale edebiliyoruz. Hizmetlerinden dolayı Başkan'ımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum."