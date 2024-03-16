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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18 Milyon Metrekare Yeşil Alanı Ankara'ya Kazandırdıklarını Açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugüne kadar 18 milyon metrekare yeşil alanı Ankara halkına kazandırdıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde 20 milyon metrekareye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yavaş, yeşil alanların önemine vurgu yaparak, Ankara'yı betona değil yeşile boğacaklarını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugüne kadar 18 milyon metrekare yeşil alanı Ankara halkına kazandırdıklarını belirterek, "Ankara'yı betona değil yeşile boğacağız demiştik. İnşallah önümüzdeki dönemde 20 milyon metrekare olacak." dedi.

Yavaş, ABB tarafından Etimesgut'ta hizmete sunulan Ankara Batı Adliyesi Yanı Parkı ve CHP'nin Çankaya'daki Sokullu Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışlarına katıldı.

Park açılışında konuşan Yavaş, göreve gelmeleri durumunda başkentin yeşil alanlarını artıracaklarını belirterek, "Bizden önceki 25 yılda yapılandan çok daha fazla, 18 milyon metrekare yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Ankara'yı betona değil yeşile boğacağız demiştik. İnşallah önümüzdeki dönemde 20 milyon metrekare olacak." ifadesini kullandı.

Açılışı yapılan Batı Adliyesi Yanı Parkı'nın özelliklerinden bahseden Yavaş, parkların insanların yaşam ve nefes alma alanları olduğunu ve park projelerinin merkezine bu düşünceyi aldıklarını vurguladı.

Konuşmasında, Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çözülebilecek talepleri vaat olarak sunduğunu dile getiren Yavaş, "Bizim projelerimizi kopyalayıp 'şunları vereceğiz, bunları vereceğiz' diyorlar. Benim rakibim şu anda belediye başkanı. Söylediklerinin hiçbirini şimdiye kadar yapmamış. Elinden tutan yok, meclis çoğunluğu var. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, biz buradayız, onlar orada." şeklinde konuştu.

Yavaş, SKM açılışında ise ihtiyaç sahibi 34 bin emekliye düzenli şekilde yardımda bulunduklarını, kimsenin aç, gıdasız kalmasına izin vermediklerini dile getirdi.

Yöneticilerin kamunun parasını harcarken hesabını vermesi gerektiğini kaydetti.

Vatandaşın patron, kendilerinin hizmetkar olduğunu söyleyen Yavaş, Ankara'nın ilçelerinin çoğunda yönetimin değişeceğini öne sürerek vatandaşlardan destek istedi.

Yavaş'a, açılışlarda, CHP Çankaya Belediye Başkan adayı Hüseyin Can Güner, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Ankara milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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