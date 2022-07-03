Ankara Barosu'ndan "Başkent Ankara'ya Tek Adliye İstiyoruz" Pankartı - Haberler

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Ankara Barosu'ndan "Başkent Ankara'ya Tek Adliye İstiyoruz" Pankartı

ANKA - Güncel
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Ankara Barosu'ndan 'Başkent Ankara'ya Tek Adliye İstiyoruz' Pankartı

Ankara Barosu, üzerinde “Dağılan adaleti toplamak için Başkent Ankara’ya tek adliye istiyoruz” yazılı pankartı baro binasına astı.

Ankara Barosu, üzerinde "Dağılan adaleti toplamak için Başkent Ankara'ya tek adliye istiyoruz" yazılı pankartı baro binasına astı.

Ankara Barosu, Başkent'te farklı binalarda verilen adliye hizmetlerinin tek bir adliyede toplanması talebini dile getirmek için, üzerinde "Dağıtılan adaleti toplamak için Başkent Ankara'ya tek adliye istiyoruz" yazılı pankartı baro binasına astı.

ANKA / Güncel

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