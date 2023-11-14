İskenderun Körfezi'nde demirli gemide 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirli kuru yük gemisinde, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik İskenderun Körfezi'nde 'Narkogüç' kod adlı operasyon yapıldığını bildirdi. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Adana'nın Yumurtalık ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde arama yapıldı. Çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde, 2 dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Limanlarımızı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.