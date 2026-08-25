Hürmüz Krizi: Küresel Ekonominin Yeni Kazananları ve Kaybedenleri

ABD'de Obama yönetiminde ekonomi danışmanı olarak görev yapan ve Arbroath Group'un yönetici ortağı Christopher Smart, ABD/İsrail- İran savaşının ekonomik açıdan kazananları ve kaybedenlerini AA Analiz için kaleme aldı.

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Washington ile Tahran arasında kalıcı bir anlaşmaya varılma umudunun giderek azalmasıyla birlikte, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz yolu taşımacılığına yönelik kısıtlamaların geçici bir aksaklıktan ziyade küresel ekonominin kalıcı bir gerçeği haline gelmesi muhtemel görünüyor. Gelecekte bir uzlaşma ihtimali hala bulunsa da bölgenin hassas dengesi çoktan bozuldu ve dünya, en hayati tedariklerinin bu denli büyük bir kısmı için bir daha asla bu dar su yoluna bel bağlamayacak.

Ne var ki, çatışmanın yarattığı trajik insani kayıpların ötesinde, küresel ekonomi devasa bir arz şokuna her zaman nasıl tepki veriyorsa yine öyle tepki verdi. Çaresiz kalan alıcılar, yeni satıcıların arayışına giriyor. Kimi pazarlar daralırken, başka yerlerde yepyeni ticari hareketlilikler baş gösteriyor. Yaşanan her finansal kayba karşılık yeni bir kazanç kapısı aralanıyor.

Kaybedenler: Körfez ihracatçıları ve kırılgan ülkeler

Körfez bölgesindeki ihracatçılar en ağır kayba uğrayan kesim oldu. Masada bir anlaşma bulunmasa dahi boğaz trafiğe tamamen kapanmış değil. Çoğu gün en az bir düzine ticari yük gemisi [1] geçiş yapıyor, takip cihazı olmadan geçiş yapanların sayısı ise muhtemelen çok daha fazla. Yükselen petrol fiyatları Suudi Arabistan gibi üreticiler için sarsıntıyı yumuşatsa da IMF, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Irak ve İran ekonomilerinin yıl genelinde küçüleceğini öngörüyor.

Savaş bölgesine yakınlıkları nedeniyle darbeden nasibini alan bir diğer grup ise Mısır, Pakistan, Ürdün ve Lübnan gibi ekonomik açıdan kırılgan ülkeler oldu. Kabaran enerji faturalarının yanı sıra Körfez'den yapılan gübre sevkiyatının aksaması gıda maliyetlerini tırmandırıyor. Çatışmaların etkisiyle artan biyoyakıt fiyatları yemeklik yağ maliyetlerini de yukarı çekiyor. Dahası, Körfez'de çalışan gurbetçilerin memlekete gönderdiği kritik işçi dövizi gelirleri de kaybedilmiş durumda.

Japonya, Güney Kore ve Tayvan gibi makro ölçekli enerji ithalatçıları, krizin bu evresinde görece daha dirençli bir profil sergiliyorlar. Bahsi geçen aktörlerin sahip olduğu devasa ulusal rezervler, yeni tedarik hatları arayışındaki panik dalgasını yatıştıran stratejik bir tampon işlevi görmüş ve ilk şokların başarıyla emilmesini sağlamıştır. Ne var ki söz konusu rezervlerin kademeli olarak erimeye başlamasıyla, sahadaki bu suni istikrar hızla tersine dönebilir. Öte yandan, Çin'in 1,2 ila 1,4 milyar varil bandında seyreden devasa petrol rezervi, Pekin yönetiminin enerji ithalatını radikal bir biçimde kısmasına olanak tanımıştır. Atılan bu stratejik adım ise küresel piyasalardaki arz paniğini yatıştırarak fiyatlamaların çok daha yıkıcı seviyelere tırmanmasını frenlemiştir.

Kazananlar: Alternatif enerji üreticileri

Enerji denkleminde ağır hasar alan ithalatçıların aksine, dünyanın önde gelen alternatif petrol ihracatçıları kendilerini devasa bir sermaye akışının tam merkezinde bulmuştur. Bu yeni jeopolitik kırılmanın tartışmasız en net kazananları, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Nijerya ve Kolombiya olmuştur. Her ne kadar bu ülkelerin iç kamuoyları hızla tırmanan akaryakıt ve ısınma faturalarının yükünü sırtlamak zorunda kalsa da devlet hazinelerine akan kurumsal vergi gelirlerinin eşi görülmemiş seviyelere ulaşacağı kesindir. Kıta Avrupası'nın bir numaralı doğal gaz tedarikçisi konumundaki Norveç ise, kriz konjonktüründen çifte kaldıraçla çıkan aktörlerin başında gelmektedir. Diğer tarafta ise Rusya, şayet petrol rafinaj altyapısını felce uğratan ve rafine ürün ihracatını baltalayan Ukrayna insansız hava araçlarının sistematik saldırılarına maruz kalmasaydı, bu krizden çok daha muazzam bir stratejik karla ayrılabilirdi.

Sadece enerji ve gıda piyasalarıyla sınırlı kalmayan bu sarsıntı, makro ölçekli küresel endüstriyel tedarik zincirlerinin tamamında keskin bir yapısal kırılmayı da beraberinde getiriyor. Havacılık yakıtı maliyetlerinde yaşanan astronomik sıçramalar, küresel havayolu şirketlerinin operasyonel gider kalemlerinde devasa bir enflasyonist baskı yaratmıştır. Enerji tüketimi yüksek sanayilerin başında gelen alüminyum üreticileri, üretim bantlarını ayakta tutan ucuz doğal gaz tedarikine erişim imkanını büyük ölçüde yitirdiler. Yarı iletken endüstrisi cephesinde ise, çip plaka üretiminin hassas soğutma süreçleri için hayati önem taşıyan helyum gazının piyasa fiyatlamaları eşi görülmemiş seviyelere tırmandı.

Küresel kriz bilançosunun diğer cephesine odaklanıldığında, sıcak çatışma bölgelerinde mahsur kalmayan veya doğrudan hasar almayan deniz taşımacılığı firmalarının, artan navlun fiyatlamaları sayesinde bu kaos ortamından ciddi bir stratejik karla çıktığı görülüyor. Küresel sigortacıların rekor seviyelerde jeopolitik risk primi talep etme fırsatı bulması ve ABD'nin artan reasürans maliyetlerini sübvanse etmek amacıyla bizzat devreye girmesi, denizcilik sigortacılığını bir anda karlı bir sektöre dönüştürmüştür. Körfez bölgesindeki enerji ihracatını güvenli limanlara tahliye edecek alternatif nakil rotalarına yönelik acil arayışlar, küresel boru üreticileri ve boru hattı inşaat devleri için bir ticari genişleme alanı yaratmıştır. Karbon bazlı fosil yakıt maliyetlerindeki bu yükseliş trendi ise yenilenebilir enerji projeleriyle nükleer altyapı yatırımlarının artmasını sağlayacaktır.

Savunma sektörü paradoksu

Savunma sanayisi yüklenicileri cephesinde ise daha karmaşık bir tablo göze çarpıyor. Düz bir mantıkla bakıldığında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, silah üreticileri için mühimmat talebinin ve kar marjlarının artması anlamına gelmelidir. ABD Başkanı Donald Trump gelecek yıl için talep ettiği 1,5 trilyon dolarlık bütçeye tam olarak ulaşamasa da Pentagon harcamalarının artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Zaten Avrupa, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve ABD'nin önde gelen müttefiklerinin çoğunda savunma bütçeleri halihazırda yükseliş eğilimi gösteriyor.

Ne var ki yatırımcıların yeni ihalelere ve uzun vadeli karlılığa odaklanması sebebiyle, ABD'nin en büyük savunma şirketlerinin hisseleri son altı ayda oldukça dalgalı bir seyir izledi. Savunma sanayisi bir bütün olarak ele alındığında, Donbas'tan Güney Çin Denizi'ne kadar uzanan artan küresel gerilimlerden besleniyor olsa da Körfez'deki spesifik gelişmelerden doğrudan bir kazanç elde etmiyor.

ABD ve İran karşılıklı olarak daha sert adımlar atma tehdidinde bulunsa da her iki tarafın da krizi açık bir savaşa tırmandırma niyeti taşımadığı görülüyor. Öte yandan taraflardan hiçbiri, mevcut belirsiz statükodan daha dezavantajlı sonuçlar doğurabilecek bir anlaşmaya imza atmaya da sıcak bakmıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin güvenilmezliği küresel ekonomiyi yapısal bir uyum sürecine zorlamaya devam edecek ve bu sancılı süreçte kaybedenler, yerlerini yavaş yavaş, uzaktaki ve çoğu zaman hiç beklenmedik kazananlara bırakacak.

[Christopher Smart, Arbroath Group'un yönetici ortağıdır ve ABD'de Obama yönetiminde ekonomi danışmanı olarak görev yapmıştır.]

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Kaynak: AA