Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, fon krizinde 2 milyarın kalanının listesini istedi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, fon krizine ilişkin, "Vatandaşı fonuna kadar soyanlardan sonuna kadar hesap sorma hassasiyeti Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesiyse; ben Anahtar Parti Genel Başkanı olarak camiamız adına, hassasiyetlerimiz adına bunun arkasında durduğumu ifade ediyorum. Bunu kıymetli buluyorum. Sonuna kadar gidilsin, liste açıklansın" dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da "86 milyonun soyulduğu bu düzeni yerle bir etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyet, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından Uysal ve Ağıralioğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, Uysal ve heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtirken, Uysal da iki partinin ortak değerler ve memleket kaygısı etrafında buluştuğunu ifade etti.

"BU KAPALI FONLAR ÜZERİNDEN BU SOYGUN NASIL PLANLANDI?"

Ağıralioğlu, fon krizine ilişkin, şöyle konuştu:

"Fon krizini başından itibaren aynı hassasiyet merkezinde karşıladık: Cumhurbaşkanı'nın dünkü konuşmasını dinledim; halen bu mevzuda sonuna kadar gitme hassasiyetinin, kime dokunursa dokunsun, kime kadar giderse gitsin peşini bırakmayacakları iradesinin açıklamalarını yaptılar. Kıymetlidir. O açıklamaların arkasından yürümek gerekir. Sebebi şudur: Süreci birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı, bu tonda konuştuğuna göre, kendi üzerine aldığı bir mesuliyettir bu. Anladığım kadarıyla sebebi şu: Sayın Cumhurbaşkanı, kendisini 'kimsesizlerin kimi' olarak takdim etmeyi ve bu mesuliyeti üstlenmeyi çok seven bir siyasetçidir. İlk defa bu düzeyde kimsesizler dolandırılmıştır. Ben 'kimsesizlerin kimi' olarak siyaset yapıyorum demiştir. En yakınındaki isimlerin, kimsesizlerin bu şekilde dolandırıldığı bir sürecin öznesi olmasına çok hiddetlenmiştir. O yüzden sonuna kadar gidilmeli; sistem kirlenmişse sistem, parti kirlenmişse parti, sistem çalışmıyorsa niçin çalışamadığı ortaya çıkarılabilmelidir. Bu durum bir fırsata dönüştürülmelidir.

Ben 'Köpek balıkları bulunsun' demiştim. Yani buradaki büyük suistimalde denetim mekanizmaları niye çalışamadı? Bu büyük suistimal niçin engellenemedi? Engellenemeyen bu suistimal içerisinde aslında borsaya girmesi mümkün olmayan firmaları kim borsaya taşıdı? Bu kapalı fonlar üzerinden bu soygun nasıl planlandı? Planlanırken devletin denetim gözü nasıl kapatıldı? Kapatılırken hangi nüfuz sahipleri üzerinden bu yapıldı? Buradan istifade edenler kimlerdi? Bu kadar insanı buraya çekip, hiç utanmadan paraları alıp çıkanlar listelenmeli ve bütün bunlar kamuoyuyla detaylı bir şekilde, bir muhasebe imkanıyla buluşturulabilmelidir. Bu iş böyle yapılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair bir eleştirimiz vardı; o eleştirinin de bir ucu buraya dayanıyor: Denetimsizlik. 'Şeffaf yönetim' diye bir hassasiyetimiz vardı; bu şeffaflığın da sağlanması gerekir. Şu anda kayyumlar, yolsuzluklar yahut bu butlan süreci içerisinde muhalefetin iktidara yönelttiği en esaslı eleştiri şudur: 'Siz kendinizden olanları himaye ediyor, muhalefetten olanları cezalandırıyorsunuz.' İşte tam da buna cevap vermenin imkanı doğmuştur. 'Babam bile olsa, oğlum bile olsa...' hassasiyetiyle konuşulduğuna göre aslında muhalefetin bu kaygısı da ortadan kalkacaktır. 'Suçlu kimden olursa olsun, kime yakın olursa olsun, dokunacağız' diyebilmek; adaletle ilgili, 'Siz kendinize yakın adamları koruyor, karşınızda olanları cezalandırıyorsunuz' sitemine cevap verme imkanı sağlamıştır. Lütfen sonuna kadar gidin, çünkü vatandaş fonuna kadar soyulmuştur. Vatandaşı fonuna kadar soyanlardan sonuna kadar hesap sorma hassasiyeti Cumhurbaşkanı'nın iradesiyse; ben Anahtar Parti Genel Başkanı olarak camiamız adına, hassasiyetlerimiz adına bunun arkasında durduğumu ifade ediyorum. Bunu kıymetli buluyorum. Sonuna kadar gidilsin, liste açıklansın.

"BAHSE KONU PARANIN GERİDE KALANININ DA LİSTESİNİ İSTİYORUZ"

Biliyorsunuz, Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi üzerinden 2 milyar liralık bir miktar açıklandı. Bahse konu paranın geride kalanının da listesini istiyoruz. Kim varsa, kimdeyse liste açıklansın. Borsada kaybettiğimiz parayı, uğradığımız değer kaybıyla kaybettiğimiz serveti düşünün. Onu da hesaba kattığınızda; hem ülke itibarı açısından dışarıdan yatırım çekmek için canla başla uğraştığınız zamanlara ve çabalara, hem de zengin edip zenginliğine sebep olduğunuz adamların memleketi bu kadar zora sokacak şekilde ülkeyi dolandırıp çaldıkları paraları yurt dışına kaçırmasına sebep olan bu keyfiliğin tamamını ortaya çıkarın. Ermeniler, bu toprakları tehcirde terk ederken 'Bir gün geri döneceğiz' diye paralarını götürmediler. Geri dönerler diye herkes paralarını bir yerlere gömdü, bekledi. Bu topraklarda bin yıl yaşadılar; ayrı bir devlet kurma hayaliyle ayartıldılar ve yaşadıkları devlete ihanet ettiler. Tehcir idari bir karardı; cephe gerisini boşaltmak ve güvende tutmak için alınmak zorunda olunan bir karardı. Bu memleketi terk etmek zorunda kaldıkları süreçte 'Bir gün döneriz' diye paralarını bu topraklarda bıraktılar. AK Parti'nin zengin ettiği insanların utanmadan, sıkılmadan aldıkları, biriktirdikleri yahut suistimal edip kendi hisselerine düşürdükleri paraları bir de yurt dışına kaçırmalarını vatana ihanet sayıyorum. Vatana ihanet sayıyorum.

"SADECE MUHALEFET ARINMASIN, SİSTEM DE ARINSIN"

O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı hassasiyet göstermişse, 'Biz başkalarına benzemeyiz, ucu kime dokunursa dokunsun umursamayız' diyorsa ki diyor; bu hassasiyetin arkasında durulmalı. Bu hassasiyetle 2 milyar ortaya çıkmışsa, kalanı da ortaya çıksın. Suistimalse, kapatılmışsa, sistem çalışmamışsa, nüfuz ticareti yapılmışsa, dolandırıcılıkta siyasi nüfuz veya bürokratik nüfuz varsa, bu dolandırıcılık serüvenini organize edenler içerisinde parti kimliğini ya da bürokratik kapasitesini kullanan varsa hepsi ortaya çıksın ki bu bir arınmaya dönüşebilsin. Sadece muhalefet arınmasın, sistem de arınsın. AK Parti kirlenmişse o da arınsın. Muhalefetten kirlenen varsa onlar da arınsın. Kime değmişse bu mekanizma, önümüzdeki dönemin muhasebesi için doğru bir fırsata dönüştürülebilsin."

"TÜRKİYE'DE BU İŞLERİN ANKARA'DA PİYASASI VAR"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da şöyle konuştu:

"Fon krizi diyerek anlamını küçültmemek lazım. Aslında 23 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti; planlı, sistematik, anayasası, kanunları ve kurumlarıyla bir yıkım mühendisliğine muhatap olmuş. Üzerine kurulan ahbap-çavuş düzeninin çürümesinin suyun üzerine vuran bir vakası, gırtlağına kadar iktidarın bütün unsurlarıyla beraber içine battığı ortada büyük bir skandal var. Bir anda polisiye olarak 'Burada kim ne yapmış, bu süreç nasıl gelmiş?' diye bakmamak lazım. Sadece bu son vaka değil. Türkiye'de bu işlerin Ankara'da piyasası var. SPK'da işiniz varsa, kurumlar kilitlendiği için alternatif bürolar üzerinden olmadık firmaların nasıl borsaya kote edilerek bu soygunlara zemin hazırlandığı, Taşkesenlioğlu vakaları değil mi? Buralardan bu işe cevaz verirseniz buraya gelir hadise. O açıdan sadece münferit olan bitene, bu firmalara ve kişilere değil, topyekun sistematik hata veren bu mekanizmaya bakmak gerekiyor. 23-24 yıldır adeta bir parti olmaktan çıkmış, kamu kaynaklarıyla beraber artık kamu kaynakları yetmediği için vatandaşı da tekrar soymak üzerine kurgulanmış bir düzen var. Hepimizin hassasiyet göstermesi ve üzerine projektör tutması gereken hadisenin bu olduğu kanaatindeyim.

"SADECE GÖSTERMELİK OLARAK SAYAN KAYA'YI FEDA EDEREK BU İŞİN İÇERİSİNDEN ÇIKMAK GİBİ BİR NİYETİ VAR"

BDDK üyesinin oğlu, Hazine ve Maliye bakan yardımcısının damadı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın Borsa İstanbul'u denetlemekle görevli olması, BDDK ve Devlet Denetleme Kurulu'nun iç içe geçmiş olması... 'Devlet nerede?' diyeceğiz. Devlet hepsi orada. Böyle bir hadisenin içerisinden çok sağlıklı bir sorgulama ve arınma niyetinin çıkmasını ihtimal dahilinde görmüyorum. Buradan en az zararla, siyasi zararla milletin zararını telafi etmek gibi bir gayret de yok. Sadece göstermelik olarak Fatma Betül Sayan Kaya'yı feda ederek bu işin içerisinden çıkmak gibi bir niyet var. Bu, Türkiye'nin geldiği noktanın göstergesi. 2002 yılında var olan iktidar partisinin, uluslararası küresel kapital finans sisteminden aldığı bir rol vardı. Onun gereğini yaptılar. Son merhalede de elde avuçta kalmış varlıkları yer değiştirerek bu süreci yüzdürmek gibi bir niyet var. Bu, büyük bir çöküşün göstergesi. Bu kurulan AKP'nin titan düzeni diyebileceğimiz, nihayetinde 86 milyonun soyulduğu bu düzeni yerle bir etmek lazım.

"ORTA OYUN" TEPKİSİ

Samimiyetle bu işin sorgulamasına başlayacak olsalar BDDK'nın da, SPK'nın da, Borsa İstanbul'un da, MASAK'ın da, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'nın da bu uyarılar ortadayken bu işlerin içerisinde ahbap-çavuş düzeni içerisinde olmuş, bilgi vermiş, görmezden gelmiş, cevaz vermiş ne kadar unsur varsa öncelikle bunları görevden almakla başlanırdı. Şimdi Maliye Bakan Yardımcısı orada duruyorsa nasıl sorgulayacaksınız? Hesap vermesi gereken Devlet Denetleme Kurulu Başkanı nasıl hesap soracak? Böyle bir orta oyunu var. Buradan bir şeyin çıkması mümkün değil. Türkiye'nin iklim değişikliğine ihtiyacı var. Çünkü sistematik olarak kriz üreten, var olan iktidarın kurduğu bir düzen var. Ahbap-çavuş düzeni var. Buradan Türkiye'nin çıkışı yok."

Memur emeklisi Ali Şekeroğlu'nun Anayasa Mahkemesi önünde intihar ettiğini hatırlatan Uysal, "Milyonların sefaletle yaşadığı bir tablo var. Bir tarafta da kamu kaynaklarını yağmalamak için organize ve sistematik bir akılla bu işin içerisinde olan iktidar mensupları var" dedi.

Kaynak: ANKA