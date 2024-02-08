Anadolu'dan Esenler Belgesel Projesi'nin Üçüncü Bölümü Galası Yapıldı

Türkiye'nin kültürünü, örf ve adetlerini ortaya koymak amacıyla hayata geçirilen "Anadolu'dan Esenler" belgesel projesinin üçüncü bölümünün galası yapıldı.

Esenler Belediyesinin açıklamasına göre, Anadolu'nun köylerini gerçek hayat hikayeleriyle gözler önüne seren belgeselin gala gösterimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Esenler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Galada konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "İnsanın hikayesi ana rahmine düştüğü anda başlar. Annenizin yediği, içtiği her şey sizin kişiliğinizi ve geleceğinizi belirler." dedi.

Göksu, 6 Şubat depremlerinde memleketi Adıyaman'a gittiğini hatırlatarak, "Geçen sene deprem olduktan sonra hemen yola koyulduk. Memleketim Adıyaman'a gitmek istediğimi söyledim çünkü orası benim doğduğum ve büyüdüğüm yer. Her birimiz o acıları dindirmek için seferber olduk. Bu iş öyle kıymetli bir iş ki 'köyümün bir videosunu yapsam' diyen herkesin hayalini gerçeğe dönüştüren bir proje oldu." ifadesini kullandı.

"Şu ana kadar 25 ilde 350 köyün belgeseli çekildi"

Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen belgesel projesi kapsamında 25 ile giderek 350 köyde çekimler yapıldığı bilgisini paylaşan Göksu, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 280 gün bu projeye çalışmış, 45 bin kilometre yol yapmışız. 54 bin dakika stüdyoda prodüksiyon yapmışız. 1550 röportaj gerçekleştirmişiz. Şimdi bunlara devam edeceğiz. Sadece Türkiye ile kalmayacağız, Rumeli ve Balkanlar'a da misafir olacağız. İstiyoruz ki bütün çocuklarımız doğdukları toprakların hikayesini bilsin."

Esenler Belediyesinde derneklerden sorumlu başkan danışmanı olarak görev yapan Mehmet Kaya ise "Belediyemizin Kültür İşleri Müdürlüğü öncülüğünde Anadolu'yu gezdik. Esenler'e Anadolu'dan selam getirdik. Anadolu'nun o güzel muhabbetini çektiğimiz görüntülerle Esenler'e yansıttık." değerlendirmesini yaptı.

Gelecek kuşakların kültürünü yakından tanımasına olanak sağlayan "Anadolu'dan Esenler" belgeseli, köylerin tarihi ve doğal güzelliklerini, yürekleri ısıtan karelerle ekranlara taşıyor.