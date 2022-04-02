Amasya'da ramazan etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi

AMASYA (AA) - Amasya Belediyesince düzenlenen ramazan etkinlikleri, fener alayıyla başladı.

İstasyon Köprüsü'nden Yavuz Sultan Selim Meydanı'nda kadar gerçekleştirilen fener alayına, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Masatlı, yaptığı konuşmada, ramazan ayını Amasya gibi köklü bir medeniyet şehrinde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ramazanın, geçen iki ramazandan bir farkı var. Maskelerimizi çok şükür attık, yani artık ramazanı da ramazan gibi kutlayacağız. Bu ayda kadın, çocuk, genç, ihtiyar her kardeşimizin iftar ve sahur sofrasına mutlu, huzurlu bir şekilde oturmasını temin etmek için gayret edeceğiz."

Belediye Başkan Sarı ise her yıl ramazanı coşku ile karşıladıklarını ve ay boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Ramazanda dayanışma ve yardımlaşmanın doruğa çıktığını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse bu gece ilk sahurumuza kalkacak ve 30 gün boyunca daha fazla dua ve ibadet etme imkanı bulacağız. Böylece ramazan ayının manevi hazzını en huzurlu şekilde tadacağız. Amasyalılar olarak bu akşam güzel bir geleneği devam ettirerek fener alayı düzenledik. Ecdadımız Osmanlı'nın 450 yıl önce başlattığı bir gelenek. Şehzadeler şehri olarak biz bu geleneği devam ettiriyoruz. Geçen yıl yaptığımız gibi bu ramazan ayında da biz belediye olarak hizmetlerimizi devam ettireceğiz. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizi görüp gözeteceğiz."