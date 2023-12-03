Amasya'da kayıp genç motosikletiyle menfeze düşerek hayatını kaybetti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gencin, motosikletiyle menfeze düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Emre Can Demirel'in dün akşam eve dönmemesi üzerine ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri, PTS ve KGYS görüntülerini inceleyerek motosiklet kullanan Demirel'in gittiği yönü tespit etti. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri Demirel'in bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Demirel'in 05 ACF 665 plakalı motosikletinin Gümüş Mahallesi'nde menfeze düştüğü tespit etti.

Menfezden çıkarılan Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.