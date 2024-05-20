Amasya'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
Amasya'nın Suluova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD tarafından deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, deprem ve diğer doğal afetlere karşı arama, kurtarma ve deprem eğitimi verildi. Amasya'da afet bilincinin artırılması ve kamu kurumlarının hazırlıklı olması amaçlanıyor.
Amasya'nın Suluova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD deprem tatbikatı yaptı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığınca, Yedikır mevkisinde düzenlenen tatbikatta, deprem ve diğer doğal afetlere karşı arama, kurtarma, deprem eğitimi verildi.
Eğitimin ardından JÖAK, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü personelinin katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi.
Tatbikat ile deprem kuşağında yer alan Amasya'da afet bilincinin artırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlıklı olması hedefleniyor.