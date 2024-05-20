Üye Girişi
Haberler

Amasya'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD tarafından deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta, deprem ve diğer doğal afetlere karşı arama, kurtarma ve deprem eğitimi verildi. Amasya'da afet bilincinin artırılması ve kamu kurumlarının hazırlıklı olması amaçlanıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD deprem tatbikatı yaptı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca, Yedikır mevkisinde düzenlenen tatbikatta, deprem ve diğer doğal afetlere karşı arama, kurtarma, deprem eğitimi verildi.

Eğitimin ardından JÖAK, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü personelinin katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat ile deprem kuşağında yer alan Amasya'da afet bilincinin artırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlıklı olması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Deprem Tatbikatı Jandarma Komando Suluova Deprem Amasya AFAD Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

Ayhan Bora Kaplan'ın işkencesine uğradığını iddia eden Erkan Doğan: Ali Yerlikaya'ya güvendim, o yüzden buradayım

 İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar

İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti! İşte son 24 saatte tüm yaşananlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title