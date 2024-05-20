Amasya'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve AFAD deprem tatbikatı yaptı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca, Yedikır mevkisinde düzenlenen tatbikatta, deprem ve diğer doğal afetlere karşı arama, kurtarma, deprem eğitimi verildi.

Eğitimin ardından JÖAK, Amasya İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü personelinin katılımı ile tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat ile deprem kuşağında yer alan Amasya'da afet bilincinin artırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlıklı olması hedefleniyor.