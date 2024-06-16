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Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu yıl kurbanlık fiyatlarının asgari ücreti geçtiğini belirterek, "Bir emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor. Kurbanı vatandaşa haram ettiler" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada bu yıl kurban fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşın kurban kesemez hale geldiğini söyledi. Ağbaba, "Ekonomik krize bağlı olarak hayvancılık sektörü de krizden nasibini fazlasıyla aldı" dedi.

Geçtiğimiz yıl kurbanlık koç fiyatları 7-8 bin TL iken bu sene 13 bin liradan başlayıp -18 bin liraya kadar yükseldiğini, büyükbaş kurban fiyatının ise geçen yıl 84-100 bin TL iken, bu yıl 130 binden başladığını vurgulayan Ağbaba, şunları söyledi:

GEÇEN YILDAN BU YANA YÜZDE 87 ARTIŞ

"Geçen sene büyükbaş canlı kilogram fiyatı 150 TL civarında iken, bu sene büyükbaş bir hayvanın canlı kilogram fiyatı 280 ila 340 TL arasında satılmaktadır. Geçen yıl 600 kg bir danayı 90 bin liraya alabiliyorken, bu yıl aynı kilogramda kurbanlık danayı almak için 168 bin lira vermek gerekiyor. Geçen yıldan bu yıla kurbanlık dana fiyatlarında yüzde 87 artış yaşanmıştır.

Kurbanlık fiyatlarının artmasında enflasyonun genel etkileriyle birlikte, besicilik girdilerinin artmasının çok büyük rolü olmuştur. 50 kilogramlık besi yeminin fiyatı geçen yıl 502 TL iken, şimdi 895 lira olmuştur. Yem fiyatlarında yüzde 78 artış gerçekleşmiştir. Mazot'un litre fiyatı geçen senen 19,73 iken şimdi 41,23 TL'den satılmaktadır. Bir yılda %109 artış olmuştur. Mera kiraları, veterinerlik ve aşı giderleri gibi diğer giderlerdeki artış da hayvan fiyatlarını etkilemektedir."

Açıklamasında marketlerdeki et fiyatlarına da dikkat çeken Ağbaba, "Geçen sene 1 kg dana etinin market ortalama fiyatı 324 TL iken bu sene market ortalama fiyatı 569,77 TL'ye çıkmıştır. Dana etinin market fiyatında bir yılda yüzde 76 artış olmuştur. Geçen sene 1 kg kuzu etinin market ortalama fiyatı 354,38 TL iken, bu senen 678,72 TL'ye çıkmıştır. Kuzu etinin market fiyatında bir yılda yüzde 92 artış olmuştur" ifadelerine kullandı.

"ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞA GÖRE EMEKLİ MAAŞI EN AZ 17 BİN 600 TL OLMALI"

Ağbaba, emeklilere verilen 3 bin lira bayram ikramiyesiyle kurban kesilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Kurban kesmek emekli için zaten hayalken, et fiyatlarındaki artışa göre hesaplandığında en düşük emekli maaşının et fiyatları artışına göre, en az 17 bin 600 TL olması gerekmektedir. Kuzu eti fiyatındaki yüzde 92 artışa göre en düşük emekli maaşının 19 bin 200 TL olması gerekir. Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyat artışları ortalamasına göre ise; en düşük emekli maaşının en az 18 bin 700 TL olması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Asgari Ücret Veli Ağbaba Malatya Kurban Aşı Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Sedat DOĞAN:

Adamsın veli başkanım Malatya seninle

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kocak aziz:

emeklinin perişan 10 binle duymak istemiyor çünkü seçim yok yalan oldukları ortada seçimde anlayacaklar bunları emekli unutmaz

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Sedat Açıkgöz:

kurt kışı ğeçirir ama yediği ayazı unutmazmış

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