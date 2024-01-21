Amasya'da 160 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında 160 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı. Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, D-100 İstanbul - Samsun kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 160 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, aracında 160 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, D-100 İstanbul - Samsun kara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 160 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.