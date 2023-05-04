Amasra maden faciası davası devam ediyor

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin 7'si tutuklu, 23 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması, ikinci gününde de devam etti. Duruşmada dinlenen tutuksuz yargılanan elektromekanik işletme müdürü M.G., "14 Ekim'deki patlamada ben yıllık izinliydim. Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin bilgim yoktur. Kurumda personel azlığını TTK Genel Müdürlüğüne bildirdik. İddianamede kurumdaki tüm elektrik sistemlerinin bize bağlı olduğu söyleniyor, ama hepsi bana bağlı değildir" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 Ekim'de, 43 işçinin hayatını kaybettiği, 10 işçinin de yaralandığı patlama sonrası yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müdür yardımcısı Salih Atmaca, işletme müdürü Selçuk Ekmekci, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu, başmühendis Mehmet Tural, emniyet mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faciaya ilişkin savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame, Bartın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.