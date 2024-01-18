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Alzheimer hastası kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Y, 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin zorlu arazi koşullarında ambulansa taşıdığı yaşlı adam, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasına, 1 gün sonra ormanlık alanda ulaşıldı.

Tayyip köyündeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan Mustafa Y'den haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Mustafa Y'nin bulunması için bölgeye UMKE, AFAD, jandarma ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen yaşlı adamı kaybolduktan 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

Ekiplerin zorlu arazi koşullarında ambulansa taşıdığı yaşlı adam, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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