Almanya'da Rus aileye ait gayrimenkullere el konuldu Almanya'da, iki Rusya vatandaşının 3 dairesine el konulduğu bildirildi. Almanya'da, iki Rusya vatandaşının 3 dairesine el konulduğu bildirildi. Münih Savcılığından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonunun yaptırım listesinde bulunan Rusya Federasyonu Duma üyesi bir kişi ile eşine ait Münih'teki mülklere el konulduğu belirtildi. İsimleri açıklanmayan Rus vatandaşlarının yaptırımlar yasasını ihlal ettikleri ve dairelerin kiralanmasından gelir elde etmeyi sürdürdükleri ifade edildi. Almanya'da ilk kez Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus vatandaşlarına ait gayrimenkule el konulduğu vurgulandı. AA / Cüneyt Karadağ - Güncel Almanya Münih Rusya Güncel Haberler

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