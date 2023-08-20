Almanya'da Başbakanlık binasında "Açık Kapı Günü" etkinliği düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakanlık binasında düzenlenen "Açık Kapı Günü" etkinliğine halk yoğun ilgi gösterdi.

Başbakanlık çevresinde yoğun güvenlik önemlerinin alındığı etkinlik kapsamında halka Başbakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Başbakan Olaf Scholz'a ve seleflerine, yabancı devlet ve hükümet başkanlarının verdiği hediyelerin yanı sıra Scholz'u taşıyan makam aracı ile helikopter de sergilendi.

Başbakan Scholz da yaklaşık 1 saat katıldığı etkinlikte, vatandaşların iç ve dış politika alanındaki sorulara cevap verdi.

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin oylarını yükseltmesine karşı federal hükümetin daha net bir tutum ve birliktelik göstermesinin önemli olup olmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Scholz, "Evet buna katılıyorum. Bu nedenle, gelecek için önemli olan yeni kararlar alındı." dedi

Bunların arasında ekonomiyi canlandırmak için kararların da bulunduğunu ifade eden Scholz, sosyal politikalar alanında da saatlik asgari ücretin ve çocuk parasının artırıldığını, bundan sonra da ülkenin geleceğinin iyi olması için kararlar almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Scholz, Ukrayna'ya silah verilmesine ilişkin soruya da Almanya'nın, ABD'den sonra Ukrayna'yı en fazla destekleyen ikinci ülke olduğunu söyledi.

Güçlü bir ülkenin komşusunu işgal etmesini ve topraklarının bir kısmını veya tamamını ilhak etmesini kabul edemeyeceklerini belirten Scholz, Ukrayna'ya destek vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Scholz, Ukrayna'ya hangi silahların sağlanacağına her zaman tartarak ve müttefiklerle eşgüdüm içinde karar vereceklerini yineleyerek, Rusya'nın, "emperyalist" bir amaçla başlattığı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemediklerini dile getirdi.

ABD'de eski Başbakan Donald Trump'ın tekrar seçimleri kazanmasının Almanya, Avrupa ve dünya için ne gibi etkileri olacağı şeklinde bir soruya da Scholz, bu konuda birçok kişi gibi kendisinin de kafa yorduğunu belirterek, "ABD Başkanı Biden'ın ABD'li seçmenlerden yeni bir yetki alacağından emin olduğumu söylemek istiyorum. Buna onlar karar verecek. Biden uluslararası siyaseti iyi bilen tecrübeli bir siyasetçi olduğunu gösterdi. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve dünyadaki gerilimler göz önüne alındığında çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Bakanlıklarda da düzenlenen "Açık Kapı Günü" etkinliğinde, kurulan çadır ve stantlarda halka hükümetin ve bakanlıkların çalışmaları hakkında bilgi verildi.