Alman İndirimli Perakende Şirketi Aldi, Çin'de Genişlemeyi Planlıyor

BERLİN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Yerel ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, indirimli ürünler satan Alman perakendecisi Aldi South, Çin'de işlerini daha da genişleterek en az 100 yeni mağaza açmayı planlıyor. Aldi China'nın Genel Müdürü Roman Rasinger Pazar günü yaptığı açıklamada, "Çin tüm alanlarda en büyüleyici pazarlardan biri ve öyle olmaya devam ediyor" dedi ve Çin'de "gıda pazarında büyük bir potansiyel" gördüğünü söyledi. Aldi'nin şimdiye kadar Çin'de açtığı 26 mağazanın tamamı ülkenin en büyük şehri Shanghai'da bulunuyor. Rasinger, 100 milyon nüfusa sahip Shanghai merkezli Yangtze Nehri Deltası'nın, Aldi'nin mevcut iş geliştirme planlarında öncelikli olmaya devam ettiğini ve Aldi'nin yalnızca Shanghai'da en az 100 yeni mağaza potansiyeli gördüğünü söyledi.

Rasinger, Handelsblatt'a verdiği demeçte, şirketin Çin'in diğer bölgelerine de genişlemeyi planladığını, ancak diğer mağazaları nerede açacaklarına dair değerlendirmenin hala sürdüğünü söyledi. Aldi, Çin'in en büyük çevrimiçi alışveriş platformlarından biri olan Tmall üzerinden e-ticarete başladığı 2017 yılından bu yana Çin'de faaliyet gösteriyor. İlk fiziksel mağazalarını 2019'da Shanghai'da açan şirket, e-ticarete de WeChat dahil olmak üzere sosyal ağ platformları aracılığıyla devam etti. Çin'in kişiselleştirilmiş teklifler, dijital pazarlama, çeşitli kanallar ve hızlı teslimat sunan çevrimiçi pazarından etkilendiğini söyleyen Rasinger, "Bütün bunların ilk elden deneyimi, geleceğe bir bakış sunuyor" diye konuştu. World Global Style Network (WGSN) perakende uzmanı Boris Planer ise, Handelsblatt'a verdiği demeçte, Aldi'nin mağazaları ve ürün yelpazesiyle yerel taleplere ve fiyat beklentilerine uyum sağladığını belirterek "Başarının bir parçası buradan kaynaklandı" diye konuştu.