Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı, araç içerisinde sızdı

Antalya'nın Aksu ilçesinde alkollü bir sürücü aracını bulunduğu yerden çıkarmak isterken park halindeki araca çarptı sonra araç içerisinde sızdı. Olay yerine gelen trafik polisi ve sağlık ekipleri sürücüye müdahale ettiler. Alkol metreye üflememek için polise zor anlar yaşatan sürücünün aracında alkol şişelerinin bulunduğu gözlendi. Alkollü sürücü daha sonra polis ekipleri tarafından merkeze götürüldü.