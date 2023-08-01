Afyonkarahisar'da yola duba koyarak güvenlik önlemi almaya çalışan 33 yaşındaki jandarma astsubaya çarparak şehit eden alkollü sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alkollü kullandığı kamyonetle astsubaya çarparak şehit eden şahıs tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yola duba koyarak güvenlik önlemi almaya çalışan 33 yaşındaki jandarma astsubaya çarparak şehit eden alkollü sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesi yakınlarında önceki gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü tır Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak orta refüje girdi. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı emrindeki Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Devriye Komutanı olarak bölgeye geldi. Bu sırada arkadan gelen M.G., yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet önce kazadan dolayı dubalarla yol güvenliği almaya çalışan Tatlı'ya, ardından tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tatlı, tır sürücüsü N.Ö. ve kamyonet sürücüsü M.G., ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tatlı, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şahıs tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı

Olay sonrası 1.02 promil alkollü olduğu ortaya çıkan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan kamyonet sürücüsü M.G., gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'bilinçli, taksirli adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildi.