- Aliyev: "Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun Azerbaycan toplumuna entegrasyon sürecinin başarılı olacağına eminim" - "Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının inşası Türkiye ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak" - "Önümüzdeki aylarda Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesi 5 milyon...

- Aliyev: "Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun Azerbaycan toplumuna entegrasyon sürecinin başarılı olacağına eminim"

- "Iğdır- Nahçıvan doğalgaz boru hattının inşası Türkiye ile ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak"

- "Önümüzdeki aylarda Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesi 5 milyon tona çıkarılacak"

NAHÇIVAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun Azerbaycan toplumuna entegrasyon sürecinin başarılı olacağına eminim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine geldiği Nahçıvan'da temaslarını sürdürüyor. Nahçıvan'da Iğdır- Nahçıvan doğalgaz boru hattının temel atma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Aliyev, Erdoğan'ın Nahçıvan'ı ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, "Ziyarette imzalanan belgeler Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesine hizmet edecek. Iğdır- Nahçıvan doğalgaz boru hattının inşası kardeşlik ilişkilerimizin tarihinde önemli bir olaydır ve ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliği büyük ölçüde sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"Planlarımız gerçekleşirse Nahçıvan 'yeşil enerji' bölgesi haline gelebilir"

Üç gün sonra, Türk ve Azerbaycanlı yetkililerin ve uluslararası kuruluşların katılımıyla Nahçıvan'da Türkiye-Azerbaycan 3. Enerji Forumu düzenleneceğini vurgulayan Aliyev, "Bu forumun sonuçlarının başarılı olacağına eminim. Nahçıvan'da gaz ve petrol olmasa da güneş var. Nahçıvan'da güneş enerjisi santrallerinin inşası konusunda büyük planlarımız var. Bu planlar gerçekleşirse Nahçıvan, 'yeşil enerji' bölgesi haline gelebilir" diye konuştu.

"Beş gün önce Azerbaycan, Karabağ'daki egemenliğini yeniden ortaya çıkardı"

Karabağ'daki Ermeni güçlerin teslim olarak Azerbaycan'ın şartlarını kabul ettiğini ifade eden Aliyev, "Karabağ'daki Ermenilere gıda ürünleri ve ilaçlar da dahil olmak üzere insani yardım gönderildi. Karabağ'daki Ermeniler de Azerbaycan vatandaşıdır. İkinci Karabağ Savaşı ve beş gün önceki operasyon ile birlikte Karabağ'daki egemenliği tamamen yeniden tesis ettik. Bu olaylardan haklı olarak gurur duyuyoruz" dedi.

"Türkiye ile ilişkilerimizde her yönden en hareketli dönemini yaşıyoruz"

Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye yükseldiğini belirten Aliyev, "Türkiye ile ilişkilerimizde her yönden en hareketli dönemini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesi 5 milyon tona çıkarılacak"

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun kapasitesinin genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Aliyev, "Önümüzdeki aylarda bu hattın kapasitesinin 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılacağını bildirdim. Azerbaycan'ı Nahçıvan'a ve Türkiye'ye bağlayan demiryolunun inşaatı da başarıyla sürüyor. Azerbaycan topraklarındaki çalışmaların büyük olasılıkla gelecek yılın sonuna kadar tamamlanacak" dedi.

"Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun entegrasyon sürecinin başarılı olacağına eminim"

Birkaç gün önce Karabağ Ermenilerinin temsilcileri ile Azerbaycan'ın temsilcileri arasında Yevlah şehrinde bir toplantı yapıldığını hatırlatan Aliyev, "Üzerinden beş gün geçmesine rağmen Azerbaycan'dan Karabağ bölgesine ve orada yaşayan Ermeni nüfusuna insani yardımlar gönderilmeye başlandı. Akaryakıt, mazot, benzin, gıda ürünleri, ilaç ve diğer insani yardımlar yapılıyor. Karabağ bölgesinde yaşayan insanların milliyetlerine bakılmaksızın Azerbaycan vatandaşı olduklarını, güvenliklerinin ve haklarının Azerbaycan devleti tarafından sağlanacağını göstermektedir. Birkaç gün önce Karabağ Ermenilerinin temsilcileri ile Azerbaycan'ın devlet yapılarının temsilcileri arasında Yevlah şehrinde bir toplantı yapıldı. Bugün ikinci toplantı Hankendi'de yapılıyor. Sonuçları hakkında henüz bilgilendirilmedim. Ancak Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun Azerbaycan toplumuna entegrasyon sürecinin başarılı olacağına eminim" diye konuştu.

"Türkiye'nin BM'de Azerbaycan'ın çıkarlarını dile getiren açıklamaları kardeşliğimizin bir ifadesidir"

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni güçlere karşı başlattığı terörle mücadele operasyonu sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katıldığını belirten Aliyev, "Orada dünyanın en yüksek kürsüsünden Azerbaycan devletinin çıkarlarını ifade eden açıklamalar yaptınız, adil açıklamalar yaptınız, uluslararası hukuka dayalı açıklamalar yaptınız, 'Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır' dediniz. Bu hem gerçektir hem de uluslararası hukuka tamamen uygun bir açıklamaydı. Bu açıklamalar kardeşliğimizin bir ifadesidir" dedi.

"Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak çıkarları bölgede barış ve huzurun sağlanmasıdır"

Azerbaycan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği bütün tarihi projelerin iki ülkenin birbirine bağlı ve yakın olduğunu gösterdiğini vurgulayan Aliyev, "Birbirimize destek olarak bölgesel sorunları da doğru yöne yönlendiriyoruz. Yani ortak çıkarlarımız bölgede barış, uyum ve huzurun olması yönündedir. Savaş olmasın, ülkelerin toprak bütünlüğü sağlansın ve sizin İkinci Karabağ Savaşı sırasında, öncesinde ve sonrasında Azerbaycan'a verdiğiniz destek bu hedefe ulaşmada önemli bir faktördür" ifadelerini kullandı.