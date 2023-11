Ali Öztunç: Dakikada 23 Bin Lira Saraya Harcanırsa Bu Para Vatandaştan Çıkartılacak.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "2024'te her şey yine çok zamlı, çok pahalı olacak. Peki ne için yapılıyor bu? Çünkü sarayın harcamaları var. Bakın, Tayyip Erdoğan'ın sarayı 1 milyar 280 milyon lira yıllık harcama var. Yani günlük, 33 milyon lira. Yani saatlik 1,4 milyon lira. Yani dakikada 23 bin lira. Dakikada 23 bin lira saraya harcanırsa bu para vatandaştan çıkartılacaktır. Vatandaşa vergi yoluyla yüklenecek ve sarayda beyefendi keyif içerisinde hayatını sürecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi. Böylece vergi, harç ve cezalara yüzde 58,46 zam yapıldı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yapılan zamma tepki gösterdi. Öztunç, şunları kaydetti:

"2024 yılına giderken yine AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan yaptı yapacağını. Her şeye zam üzerine zam geldi. Pasaporta, vergiye, ehliyete, harçlara her şeye resmen zam yağmurlu yapıldı. 2024'te her şey yine çok zamlı, çok pahalı olacak. Peki ne için yapılıyor bu? Çünkü sarayın harcamaları var. Bakın, Tayyip Erdoğan'ın sarayı 1 milyar 280 milyon lira yıllık harcama var. Yani günlük, 33 milyon lira. Yani saatlik 1,4 milyon lira. Yani dakikada 23 bin lira. Dakikada 23 bin lira saraya harcanırsa bunun yükü vatandaşa verilecektir. Dakikada 23 bin lira saraya harcanırsa bu para vatandaştan çıkartılacaktır. Vatandaşa vergi yoluyla yüklenecek ve sarayda beyefendi keyif içerisinde hayatını sürecek. Tayyip Erdoğan diyor ya, ev kirasına zam yapan ev sahibine 'Be vicdansız' diyor; şimdi ben de Tayyip Erdoğan ve Ak Partililere söylüyorum. Sizde hiç vicdan yok mu? Sizde hiç vicdan yok mu bu kadar zam yapıyorsunuz? Sizde hiç vicdan, milleti düşünme duygusu yok mu ki her şeye bu kadar zam yapıyorsunuz? Yazıklar olsun size."