Ali Mahir Başarır: "Suudi Prens İçin Sarayda Kurulan Mükellef Sofraların Eşliğinde Müzikli Özel Eğlence Düzenlenmiş. - Haberler

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Ali Mahir Başarır: "Suudi Prens İçin Sarayda Kurulan Mükellef Sofraların Eşliğinde Müzikli Özel Eğlence Düzenlenmiş.

ANKA - Güncel
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud onuruna verdiği yemeğe ilişkin bir video paylaştı. Başarır, “Suudi Prens Selman için sarayda kurulan mükellef sofraların eşliğinde müzikli özel eğlence düzenlenmiş. Dün ‘katil’ dedikleri Prens Selman'a bugün tüm umutlarını bağlamışlar. Böyle bir rezalet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde hiç görülmedi” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud onuruna verdiği yemeğe ilişkin bir video paylaştı. Başarır, "Suudi Prens Selman için sarayda kurulan mükellef sofraların eşliğinde müzikli özel eğlence düzenlenmiş. Dün 'katil' dedikleri Prens Selman'a bugün tüm umutlarını bağlamışlar. Böyle bir rezalet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde hiç görülmedi" dedi.

Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz El Suud onuruna dün akşam Cumhurbaşkanlığı'nda verdiği akşam yemeğinde ilişkin bir videoyu bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Başarır, paylaşıma şu notu düştü:

"Suudi Prens Selman için sarayda kurulan mükellef sofraların eşliğinde, müzikli özel eğlence düzenlenmiş. Dün 'katil' dedikleri Prens Selman'a bugün tüm umutlarını bağlamışlar. Böyle bir rezalet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde hiç görülmedi."

ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Bin Selman Ali Mahir Başarır Suudi Arabistan Güncel Haberler

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