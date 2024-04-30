Albayrak Grubu'nun Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi Macaristan'da Açılıyor
Albayrak Grubu'nun düzenlediği Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı kapsamında Budapeşte'de açılacak. Sergide, 25 hat eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Albayrak Grubunun geleneksel olarak düzenlediği "Hat Eserleri Koleksiyon Sergisi", 2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de açılacak.
Yunus Emre Enstitüsü Budapeşte Türk Kültür Merkezinde 2 Mayıs'ta açılacak sergide, hat eserleri koleksiyonundan 25 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Albayrak Grubu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile iş birliği çerçevesinde serginin açılışını gerçekleştirecek.
Sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.