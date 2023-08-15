Alaplı'da tünel kazası: 4 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki tünelde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 4 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Akçakoca-Alaplı kara yolu Alaplı Tüneli mevkisinde meydana geldi. R.S. idaresindeki 41 EF 957 plakalı yolcu otobüsü, tünelde kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü R.S., muavin E.Ş., yolcular C.E. ve S.E. yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Otobüste sıkışan E.Ş., 30 dakikalık çalışma ile kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)