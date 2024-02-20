Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde, 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine biri ağır 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Karaman (42) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.