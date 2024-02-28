Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda ünlü bestekar Alaeddin Yavaşca anısına konser düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünce 6 Mart'ta gerçekleştirilecek "Alaeddin Yavaşca Anma Konseri"nde, sanatçı Ahmet Özhan konuk sanatçı olarak sahnede olacak.

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu eşliğinde sahneye çıkacak olan Özhan, "Ümitsiz Bir Aşka Düştüm", "Artık Bu Solan Bahçede", "Geçmesin Günümüz Sevgilim Yasla", "Tadı Yok Sensiz Geçen Ne Baharın Ne Yazın" ve "Şimdi Bahara Erdim" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu 18 parçayı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Prof. Dr. Yavaşca'nın doğum günü haftasında düzenlenen konser 20.00'de başlayacak.