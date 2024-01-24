Üye Girişi
Haberler

Akşehir'de durdurulan araçta 4 adet fason silah ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine giden bir araçta fason silahlar bulunduğu bilgisini alarak aracı durdurdu. Yapılan aramada 4 tabanca ve 36 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında idari işlem yapıldı.

Akşehir'de durdurulan araç içinde 4 adet fason silah ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir plakalı içinde merdiven altı tabir edilen fason silahların bulunduğu bir aracın Konya'dan gelip ilçe üzerinden Afyonkarahisar istikametine gittiği bilgisini aldı.

Şüpheli aracı takibe alan asayiş büro amirliği ekipleri sürücüyü ilçe girişinde durdurdu.

Araç sürücüsü ve araçta bulunan R.E, A.C.K, M.A. ve R.E. dört şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ve kullandıkları araç detaylı arama için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin bahçesine getirildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle araç içi ve zanlılar üzerinde yapılan aramalarda 4 tabanca ile 36 adet mermi ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mermilere el koyan asayiş ekipleri zanlılar hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan haklarında idari işlem yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Akşehir Konya Güvenlik Suç Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title