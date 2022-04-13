Aksaray'da güneş panelleri ve akü çalan 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da su depolarının güneş panellerini ve akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aksaray'da su depolarının güneş panellerini ve akülerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, merkeze bağlı Akçakent köyünde su depolarının güneş panelleri ve akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Alınan ifadeler doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, eşkalini belirlediği O.Ç. (31) F.K. (27) ve H.K'yi (37) Taşpınar beldesinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.Ç, F.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.