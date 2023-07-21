Aksaray Belediyesi Nohut Hasadına Başladı

Aksaray Belediyesi kendisine ait arazide yetiştirdiği nohutların hasadına başladı. Elde edilen nohutlar paketlenip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Aksaray Belediyesi yıllardır boş duran arazilere ektiği nohutların hasadına başladı. Atıl durumda olan 500 dönümlük araziye ekilen nohutlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehirde atıl kalan boş tarım arazilerini değerlendirerek şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Göreve geldiğinde kullanılmayan tarım arazilerine belediye olarak arpa ekimi yapan Başkan Dinçer, arpa üretimini buğday ve una dönüştürerek yüzlerce ailenin un ihtiyacını karşılamıştı. Aynı araziye bu yıl da nohut ekimi yapıldı. Üreten belediyecilik anlayışı ile 500 dönümlük araziye nohut ekimi yapmıştık. Bugün burada ektiğimiz nohutların hasadını yapıyoruz. Tarlamızdan çıkan nohutları, paketleme işlemi sonrasında şehrimizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Arpa üretiminden elde ettiğimiz geliri una dönüştürmüş ve geçen yıl yaklaşık 2 bin aileye unları dağıtmıştık. Belediye olarak tarımda, aşırı suya ihtiyaç duymayan verimi yüksek arpa, nohut, lavanta üretimi yapıyoruz. Üreticilerimize bu anlamda rol model oluyoruz. Şehrimiz bitkisel tarım üretiminde Türkiye'de önemli bir paya sahip. Tarımsal üretimde birçok üründe ilk 10'lar içeresindeyiz. Çerezlik ayçiçeğinde Türkiye'de ikinci sıradayız. Yine yonca, arpa, buğday, mısır, patates, şeker pancarı gibi daha birçok tarım ürününde ülkemizde ilk 10 içerisinde bulunuyoruz. Bu şehrimizin tarım potansiyelini ortaya çıkartıyor. Nohut hasadımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Şehir olarak içinde bulunduğumuz bugünlerde hasat dönemi yaşıyoruz. Tüm üreticilerimize bolluk ve bereket dolu bir hasat sezonu diliyorum" şeklinde konuştu. - AKSARAY