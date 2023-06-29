Akkuyu Nükleer Güç Santrali İşçilerine GPS Cihazı Takılıyor İddiası

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışan işçilerin koluna GPS cihazı takıldığını ve işçilerin bu cihazı çıkardığında ücretlerinden kesildiğini iddia etti.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışan işçilerin koluna GPS cihazı takıldığını ileri sürerek, "Cihazı çıkardıklarında o günkü ücretleri ödenmiyor" dedi.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışan işçilerin koluna GPS cihazı takıldığını ve işçiler bu cihazı çıkardığında ücretlerinden kesildiğini iddia etti. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"Bu nedir biliyor musunuz? Bu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında TSM bünyesinde çalışan işçilerin bileklerine takılan saat şeklindeki GPS cihazı. Bununla işçiler sürekli takip altında. Cihazı çıkardıklarında o günkü ücretleri ödenmiyor. Cihaz bozulduğunda ise masrafını işçilerden alıyorlar. Modern kölelik zinciri yani! Patronların teknolojik gelişmeden anladıkları işçiler üzerinde denetim ve sömürüyü derinleştirmek, onur kırmak, birliklerini bozmak için modern kölelik zincirleri kullanmak. Bu uygulama kabul edilemez."