Akciğer enfeksiyonu tanılı bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 37 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen erkek bebeğe akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu. Bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde akciğer enfeksiyonu tanısı konulan 37 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen erkek bebeğe akciğer enfeksiyonu tanısı konuldu.
??????? Bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.