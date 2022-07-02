AK Parti Sözcüsü Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı Açıklaması - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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AK Parti Sözcüsü Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sivas olaylarında hayatını kaybedenleri andı.

Çelik, Sivas olaylarının 29'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, "Milletimizin hafızasında asla unutulmayan acılar olarak yer edinen Madımak ve Başbağlar katliamlarında kaybettiğimiz canları anıyoruz. İnsanlarımızın canlarına ve milletimize kast eden nefret suçlarını, terörü ve provokasyonları lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Ömer Çelik AK Parti Sivas Güncel Haberler

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