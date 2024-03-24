AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi", Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar alana gelmeye başlarken, katılımcılar 15 ayrı arama noktasında güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra içeri alındı. Alanda çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans da hazır bekletildi.

Mitinge gelen bazı vatandaşların Türk bayrağı ve AK Parti flamaları taşıdığı, bazılarının kafasında "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bandana olduğu görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da miting alanına gelerek incelemelerde bulundu.

Katılımcıların bazıları toplu taşıma bazıları ise kendi araçlarıyla gelmeyi tercih ederken, yaşlı ve çocuklar da mitinge ilgi gösterdi.

Katılımcılar, alana kurulan 40 ayrı LED ekrandan mitingi izlerken, engelliler için de özel bölüm oluşturuldu.

Ayrıca, vatandaşların ihtiyaçları için 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kurulan alana 80 vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi getirildi.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu, alanda kendileri için kurulan platformdan mitingi takip etti.

Miting alanının çevresi Türk bayrağı ve AK Parti flamalarıyla donatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve ilçe belediye başkan adaylarının fotoğraflarının da yer aldığı "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı sahnenin arkasındaki dijital ekrana "Yeniden İstanbul Sadece İstanbul" yazıldı.

Erdoğan, Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti

Vatandaşların alanı doldurmasının ardından saat 14.00 itibarıyla miting başladı.

İlk olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen'in sahneye çıktığı mitingde, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi. Sanatçıların sahne aldığı sırada katılımcılar, miting alanında dev Türk bayrağı açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, miting alanı üstünde tur attıktan sonra indi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve çocuklarıyla platforma çıkıp vatandaşları selamladı.

Mitingde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum birer konuşma yaptı.

Ardından platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabaktepe ve Kurum ile MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'i de sahneye davet ederek katılımcıları selamladı.

Erdoğan daha sonra, Yeniden Refah Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'ya parti rozetini taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabından önce sahneye çıkan sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısına eşlik etti.

Erdoğan belediye başkan adaylarıyla alandakileri selamladı

Şarkının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara seslendi. Erdoğan, konuşması sırasında miting alanında 650 bin kişinin bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına ara verdiği esnada "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" konulu 6 dakikalık video gösterildi.

Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Selim, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum ve 38 ilçenin belediye başkan adaylarını sahneye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle mitinge katılamadığını söyledi.

Erdoğan, adayları takdim ettikten sonra beraberindekilerle vatandaşları selamladı.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Buradaki gibi kardeş olacağız. Hep beraber Türkiye olacağız." sözlerini alandakilerle beraber söyledi.