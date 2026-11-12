AK Parti'li Güler, tasfiyede 420 bin 31 kişiye 130,2 milyar lira ödendiğini bildirdi

Haber: Erva GÜN / Berfin BAYIR

(TBMM) - Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonundan 108'inde, 614 bin 874 hesaba ve 420 bin 31 tekil kişiye toplam 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını, 179 bin 449 kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığını bildirdi. Tasfiye işlemlerinde kamu bütçesinden kaynak kullanılmadığını vurgulayan Güler, 13 Kasım'da Fon Koordinasyon Kurulu toplantısının yapılacağını ve yeni ödeme planının ilan edileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 maddeden oluşan "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Güler, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerji dönüşümünün ülkelerin arz güvenliği, ekonomik rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından temel belirleyiciler haline geldiğini ifade etti. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil kalkınma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Güler, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik adımlar attıklarını bildirdi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) ilk kez ev sahipliği yaptığını hatırlatan Güler, konferansa altı kıtadan 95 ülke lideri ile 7 uluslararası kuruluşun lider düzeyinde katılacağını aktardı. Güler, "Ülkemiz küresel iklim diplomasisinde üstlendiği bu tarihi sorumluluğu, somut yatırım politikaları ve iç hukuk düzenlemeleriyle de tahkim etmeye devam ediyor. Meclis Başkanlığımıza sunduğumuz teklifte COP31 vizyonumuzla uyumlu olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açıyor, şebeke altyapımızı güçlendiriyor ve yatırımlar için daha şeffaf bir zemini tesis ediyoruz" dedi.

ENERJİ YATIRIMLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Teklifin bir yandan Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda mevzuatta oluşan hukuki boşlukları gidermeyi, diğer yandan temiz enerji dönüşümünü desteklemeyi amaçladığını kaydeden Güler, enerji bağımsızlığı ve arz güvenliğinin stratejik hedeflerin başında geldiğini söyledi. Güler, yüzen LNG terminallerinin başka bölgelerde de hizmet verebilmesine ilişkin düzenlemeyi şöyle anlattı:

"Yenilenebilir enerji kaynak alanlarında, yenilenebilir enerji alanındaki yarışma usul ve esaslarını, kapalı teklif, açık eksiltme veya açık artırma yöntemlerinin sınırlarını doğrudan kanunla düzenleyerek şeffaf, öngörülebilir ve ölçülü bir yatırım ortamı oluşturuyoruz.

Kapasite artışları ve lisanslı üretim konusunda da rüzgar ve güneş enerjisi tesislerinin kapasite artışlarında iletim kapasitesinin etkin tahsisini sağlamak, maliyet öngörülebilirliğiyle birlikte rekabetçi piyasa yapısını korumak ve makul ilave kapasite taleplerini teşvik etmek amacıyla TEİAŞ tarafından kaynak türüne göre bedel alınması uygulamasına geçiyoruz. Ayrıca 10 yılını tamamlayan lisanssız üretim tesislerinin lisanslı faaliyete geçiş şartlarını ve lisans alma bedellerini de nesnel kriterlere bağlıyoruz."

JANDARMA, SAHİL GÜVENLİK VE POLİS ALIMLARINDA ŞARTLAR KANUNLA BELİRLENECEK

Güler, kanun teklifinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemeler doğrultusunda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımlarının da kanuni çerçeveye kavuşturulacağını belirtti. Muvazzaf subay ve astsubaylar ile fakülte ve meslek yüksekokullarına alınacak adaylarda aranacak nitelik ve şartların doğrudan kanunla düzenleneceğini ifade eden Güler, "Daha önceden yönetmelik çerçevesinde yapılan uygulamayı kanuni sisteme taşıyoruz. Bu anlayışla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisiyle Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak adaylarda ve muvazzaf subay, astsubay başvurularında aranacak yaş, eğitim, adli sicil ve sağlık şartlarını yine Anayasa Mahkememizin aradığı şartlarda kanuna dercediyoruz" ifadelerini kullandı.

KADIN VE GENÇ İSTİHDAM TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILIYOR

Güler, teklifte istihdam teşvikleri ve mesleki eğitim desteklerine yer verildiğini söyledi. Mesleki eğitim ve çıraklık desteği kapsamında öğrencilere ödenen ücretlere ilişkin devlet katkısının sürdürülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı'na tanınan uzatma yetkisinin 15 yıla çıkarılacağını aktaran Güler, bu yetkinin her defasında bir eğitim öğretim yılı için kullanılacağını bildirdi.

Kadın ve genç istihdamına yönelik teşvik süresinin de uzatılacağını kaydeden Güler, "Kadın ve Genç İstihdam Teşviki başlığında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında kadınların, gençlerin ve mesleki belge sahibi işsizlerin istihdamını destekleyen ilave istihdam teşvikinin süresini de 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıyor, Cumhurbaşkanımıza bu süreyi 2029 sonuna kadar da uzatma yetkisi veriyoruz" dedi.

2,2 MİLYON KİŞİNİN GSS PRİM BORCU SİLİNECEK

Güler, kanun teklifinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ve üniversite hastanelerine destek konularının yeniden düzenlendiğini aktardı. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık kuruluşlarının mali yapısını güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yaptıklarını anlatan Güler, 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçileceğini söyledi. Güler, düzenlemenin kapsamına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu bağlamda 2 milyon 199 bin 860 vatandaşımızın toplamda 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcunu terkin ederek üzerlerindeki borç yükünü kaldırıyoruz. Sağlık hizmetlerine kesintisiz ve kolay erişimin teminatı altına alıyoruz. Kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularımızın 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarını terkin ederek hastanelerimizin finansal sürdürülebilirliğini ve sağlık hizmetlerinin devamını sağlamış oluyoruz."

FON TASFİYELERİNDE 130,2 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI

Güler, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un uygulamasına ilişkin de bilgi verdi.

Tasfiye kapsamındaki 7 portföy şirketi bünyesinde bulunan 131 fonun pay sahiplerine yapılan ödemelerde fon mal varlığı, geri kazanım hesaplarındaki kaynaklar ve diğer isteğe bağlı iade hesaplarındaki tutarların kullanıldığını belirten Güler, tasfiye işlemlerinde kamu bütçesinden kaynak kullanılmadığını vurguladı.

Olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira doğrudan ödeme yapıldığını bildiren Güler, olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar lira ara ödeme gerçekleştirildiğini söyledi.

Güler, bugüne kadar yapılan ödemelere ilişkin "Dolayısıyla bugüne kadar toplam 131 fonun 108'inde, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapılmıştır. Toplam 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını da almıştır. 13 Kasım 2026 tarihinde, yarın, hem Fon Koordinasyon Kurulu toplantısını gerçekleştirecek hem de bu manada yeni ikinci plan ödemesi ilan edilecektir" ifadelerini kullandı.

FON TASFİYE SÜRECİNDE GÖREV ALAN BANKA VE PERSONELE SORUMSUZLUK DÜZENLEMESİ

Güler, sermaye piyasalarında hukuki güvenilirliği ve şeffaflığı artıracak yeni bir kanun teklifi üzerinde de çalıştıklarını, hazırlığı yakın zamanda tamamlayarak TBMM Başkanlığı'na sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tasfiye süreçlerinde hukuki güvence sağlanmasına yönelik düzenleme hazırladıklarını dile getiren Güler, 17 Eylül tarihinden itibaren alınan kararlar kapsamında yürütülen ödemelerin ve devir işlemlerinin daha hızlı ve şeffaf biçimde gerçekleştirilmesinin amaçlandığını söyledi. Olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini yürüten bankalar ile çalışanların korunmasına yönelik düzenlemeyi anlatan Güler, şunları söyledi:

"Asli görev alanları olmamasına rağmen kanunla kendilerine tevdi edilen bu olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini büyük bir özveriyle yürüten bankalarımızın ve çalışanlarının ve bu süreçte işlem tesis eden personelin hakkaniyetli bir şekilde korunmasını da amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda söz konusu işlemleri yürüten, yani bu kanun kapsamında 17 Eylül tarihinden itibaren olağanüstü tasfiye işlemlerini yürüten bu iş ve işlemlerden kaynaklı olarak bu personelimize, bankalarımıza mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz. Konusu suç teşkil eden konular ise bundan istisnadır. Yani suça karışan veya konusu suç teşkil eden bir durum olduğunda yine yargı kendi görevini yapacaktır. Bunu getirmemizdeki amaç da bu konuda görev yapan personelin, işlemleri tesis eden kanun kapsamında bankalarımızın bu idari ve mali sorumluluk noktasında bir sorumlu olmasını engellemektir. Çünkü bu görevlendirme kendilerine kanun kapsamında verilmiştir ve kendi sorumluluk alanlarında bulunmamaktadır."

Öte yandan kanun teklifinin 18 Kasım Çarşamba günü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA