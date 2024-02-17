AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya seçim çalışmaları kapsamında Yücel Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Çetinkaya, "Başımızın tacı, en kıymetli hazinelerimiz, bizlere sevginin en güzel halini gösteren anne ve babalarımızla bir araya geldik, dualarını aldık." ifadelerini kullandı.

İşkur İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Çetinkaya, Karabük'ün tüm paydaşlarının sorun ve taleplerini yerinde not aldıklarını belirtti.