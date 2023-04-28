AK Parti İl Başkanı İba ve AK Parti milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürdü

Ak Parti milletvekilleri adayları Enez ve İpsala ilçelerinde seçim çalışmalarında bulundu.

Ak Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve milletvekilleri adayları seçim çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Enez ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi, Büyükevren ve Sultaniçe köylerine ziyarette bulunuldu, destek istendi.

Köy ve mahalle muhtarlarıyla da görüşen heyet 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin önemine dikkat çekti.

İba, vatandaşlarla sohbetinde "Türkiye Yüzyılı"nın önemine dikkat çekerek seçimlerde vatandaşların desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Milletin, AK Parti'yi yeniden iktidara taşıyacağını iddia eden İba, şöyle konuştu:

"Yeni Türkiye Yüzyılı'nda, büyümeye ve gelişmeye devam eden, yerli ve milli kaynaklarla, yerli sanayisiyle, milli üretimiyle dünya devletleri arasına giren bir Türkiye için, doğru karar belli. Doğru karar, 20 senede ülkemizi sağlıktan eğitime, sanayiden sosyal hizmetlere her alanda yepyeni bir boyuta taşımış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun izindeki ekibi AK Partidir.

Vatandaşımız da her tür algı oyununa rağmen bu doğru kararın bilincindedir ve 14 Mayıs günü sandıkta da iradesini gösterecektir"

İba ve milletvekili adayları İpsala'da çeltik üreticileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerinden 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanacağı haberinin, çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ifade eden İba, çiftçilerin üretmesi için devlet desteğinin süreceği yönünde mesaj verdi.