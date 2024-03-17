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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'da iftar programına katıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partisinin kadın kollarının düzenlediği iftar programına katıldı. Karaaslan, programda yaptığı konuşmada partililere teşekkür ederek, Samsun'da yapılan projeler ve seçimler hakkında konuştu. Ayrıca Karaaslan ve beraberindeki heyet, Atakum ilçesinde mahallelilerle bir araya geldi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, partisinin kadın kollarının iftar programına katıldı.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki "Geleneksel Kardeşlik İftarı"nda yaptığı konuşmada, partililere 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yeni bir seçim süreci daha yaşadıklarına işaret eden Karaaslan, "Sizler bu desteğinizle Türkiye'nin önünü açtınız. Sizler bu desteğinizle terörle mücadelede elimizi güçlendirdiniz, dış politikada bizi çok daha cesur yaptınız, Recep Tayyip Erdoğan'a, '5 yıl daha bu ülkenin emaneti sana teslim, emanetimiz emin ellerde' dediniz. Dolayısıyla bugün burayı dolduran çocuklarımızın geleceği için çok önemli bir adım attınız. Umut ediyoruz ki önümüzdeki seçimlerde de sadece partimiz ya da Cumhur İttifakı'mız değil şehrimiz, ilçelerimiz kazansın. Umut ediyoruz ki artık yeniden İlkadım kazansın, Atakum kazansın, 17 ilçesiyle birlikte büyükşehir belediyemiz kazansın." dedi.

Samsun'da pek çok projeyi hayata geçirdiklerini, kente değer katan yatırımlar yaptıklarını söyleyen Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan'ın bayrağı bu kez kadınlar, gençler, engelliler, yaşlılar, ihtiyaç sahipleri için çok daha nitelikli projelerle birlikte daha yükseğe taşıyacağına inandıklarını ifade etti.

İftara, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halit Doğan, AK Parti İlkadım Belediye Başkan adayı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve partililer katıldı.

Karaaslan ve beraberindeki heyet daha sonra Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde mahallelilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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