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Ak Parti'den Yeni Torba Kanun Teklifi... Ak Parti'li Usta: 2015 Yılı Öncesine Ait Toplam 2 Milyarlık Gss Prim Borcu Silinecek

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AK Parti, TBMM Başkanlığı'na Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili düzenlemenin de içinde yer aldığı torba kanun teklifi sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, teklifle 2015 yılı öncesindeki GSS primleriyle ilgili borçların faiziyle silineceğini, borç miktarının 2 milyar lira olduğunu bildirdi. Usta, "Daha önce yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz" dedi. Usta, "Vergide adalet konusuyla ilgili çalışma olacak mı?" sorusuna, "Evet, bu konuda bir çalışmamız olacak tabii ki. Ama bütçe öncesinde mümkün değil. Bu konuda çalışma devam edecek. Ocak ayından itibaren gündeme gelecektir" yanıtını verdi.

(TBMM) - Ak Parti, TBMM Başkanlığı'na Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili düzenlemenin de içinde yer aldığı torba kanun teklifi sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, teklifle 2015 yılı öncesindeki GSS primleriyle ilgili borçların faiziyle silineceğini, borç miktarının 2 milyar lira olduğunu bildirdi. Usta, "Daha önce yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz" dedi. Usta, "Vergide adalet konusuyla ilgili çalışma olacak mı?" sorusuna, "Evet, bu konuda bir çalışmamız olacak tabii ki. Ama bütçe öncesinde mümkün değil. Bu konuda çalışma devam edecek. Ocak ayından itibaren gündeme gelecektir" yanıtını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin de olduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunmadan önce, basın toplantısı düzenledi.

Usta, kanun teklifine ilişkin, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'mizi ilk imzacı vekillerimizle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Teklif ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı bakımından ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet birimleriyle ilgili kuruluşların hizmet sunumu kalitesinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu basın toplantısının ardından teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Ülkemizin çeşitli alanlarındaki sorunlarına çözüm üretmekle kalmayıp geleceğe dair güçlü bir şekilde ilerlememizi sağlayacak düzenlemeleri de barındırmaktadır. Birçok alanda da iyileştirmeleri barındırıyor" diye konuştu.

"Engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı, çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek"

Teklifte yer alan düzenlenmelerle ilgilili bilgi veren Usta, "Öncelikle 2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşlarımızın emeklilik işlemlerini daha adil bir zemine oturtmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar, bu işlemler vergi indirim belgelerine dayanarak yapılıyordu. Ancak, yeni düzenleme ile engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakkı, çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek ve süreçler kısaltılacak. Bu geçiş sürecinde hiçbir hak kaybına uğramadan düzenlemelerin yapılması içinde birtakım ek maddelerle bu teklifimizi kamuoyumuzun standartlarını, normlarını arttırmak içinde sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Usta, kişisel verilerin korunmasını ve sağlık hizmetlerinde iyileştirme hedeflediklerini belirterek, "Kişisel verilerin korunması konusundaki eksiklikleri gidermek için, Sağlık Bakanlığı'nın veri işleme yetkilerini hukuki bir çerçeveye oturtuyoruz. Bu düzenleme, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini artırırken, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve etkinliğine de önemli katkılar sağlayacaktır. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle yapılan bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'nin 'kanunla yapılması gerekir' demesi üzerine olduğu gibi kararnameyi gönüllü hale getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihini 1 Ocak 2028 tarihine kadar erteliyoruz"

Teklifte 'Esnaf Ahilik Sandığı' uygulamasının ertelenmesine yönelik düzenleme olduğunu söyleyen Usta, "Ekonomik sürdürülebilirlik ve esnaflarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihini 1 Ocak 2028 tarihine kadar erteliyoruz. Bu düzenleme, iş gücü piyasasındaki dengeleri koruyarak, esnafımızın karşı karşıya olduğu zorlukları hafifletmeyi amaçlamaktadır" dedi.

SGK da yurt dışından ilaç temin edebilecek

AK Partili Usta, yurt dışından ilaç temini ile ilgili düzenleme yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın hayati öneme sahip ilaçlara erişimini kolaylaştırmak için, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yurt dışından ilaç temin etmesine yönelik düzenlemeler getiriyoruz. Bu sayede, yenilikçi tedavilere hızlı erişim sağlanırken, ilaç maliyetlerinde tasarruf elde edilecek ve hastaların mağduriyetleri önlenecektir. TUSEB'e klinik çalışmalar için SGK desteğinin sağlanmasıyla ilgili düzenlemeleri getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"İkinci ve üçüncü sağlık basamaklarına katkı payı getiriyoruz"

Usta, aile hekimliği ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine dair, "Sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla, aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişletiyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerinde sunulmasını sağlayarak, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden daha ekonomik şekilde yararlanmalarını hedefliyoruz. Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğu azaltmayı amaçlıyoruz. Aile hekimlerine verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeyi getiriyoruz. İkinci ve üçüncü sağlık basamaklarına katkı payı getiriyoruz" dedi.

"Zorunlu sağlık primini ödeyemeyenlerin borcu silinecek"

Usta, açıklamasına şöyle devam etti:

"SGK ile diğer kurumlar arasında veri paylaşımını düzenleyen bir madde ile vatandaşlarımızın sosyal güvenlik işlemleri hızlandırılacak. Bu düzenleme, bürokratik engelleri kaldırarak, vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına erişimini kolaylaştıracaktır.

Daha önce yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da genel sağlık sigortasını erişiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak amaçlanmaktadır.

"Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri sigorta primlerinde 5 puanlık indirim sağlanıyor"

Teklif ile Çalışan sağlığı Merkezleri (ÇASMER) açık bir şekilde tanımlanmakta ve 10'dan az çalışanı bulunan ve az teklikeli sınıfta yer alan iş yerlerini düşük maliyetle veya maliyetsiz bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini temin edebilme imkanı sağlanmaktadır. Yine aynı kapsamda 50'den az çalışanı olan iş yerlerini daha önce sadece aile hekimlerinden alabildikleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yaygınlaştırarak oradaki yoğunluğu azaltacak bir düzenlemeyi getiriyoruz.

Özel sektör iş verenlerinin SGK'ya ödeyeceklerini sigorta primlerinde, bentte yer alan şartların taşınması koşuluyla halihazırda 5 puanlık indirim sağlanmaktadır. Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör iş verenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak düzenlenmekte olup, imalat sektöründe ise 5 puanlık indirimin 2025 ve 2026 yıllarında devam ettirilmesi sağlanmaktadır."

"Vergi ile ilgili konu Ocak ayında gündeme gelecek"

Usta, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Vergide adalet konusuyla ilgili çalışma olacak mı?" sorusuna Usta, "Evet, bu konuda bir çalışmamız olacak tabii ki. Ama bütçe öncesinde mümkün değil. Bu konuda çalışma devam edecek. Ocak ayından itibaren gündeme gelecektir" yanıtını verdi.

Soru üzerine aile hekimlikllerinden alınacak bazı raporların ücretlendirileceğini söyleyen Usta, "İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerindeki yoğunluğu azaltmak için aile hekimlerimizden sevkle katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme olacak. Aile hekimlerinden sevk almadan ikinci veya üçüncü derece sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlardan katkı payı alınması öngörülüyor" diye konuştu.

Usta, GSS prim borçlarıyla ilgili düzenleme kapsamında 2015 yılı öncesindeki GSS primleriyle ilgili borçların faiziyle silineceğini, borç miktarının 2 milyar lira olduğunu bildirdi.

Ak Parti'den Yeni Torba Kanun Teklifi... Ak Parti'li Usta: 2015 Yılı Öncesine Ait Toplam 2 Milyarlık Gss Prim Borcu Silinecek
Kaynak: ANKA / Güncel
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