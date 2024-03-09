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AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray, Kadınların Üretime Katkı Sağlamaları İçin Atölyeler Kuracak

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AK Parti Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray, kadınların üretime katkı sağlamaları için atölyeler kuracaklarını bildirdi. Eray, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü yaptığı dönemde, çalışan annelerin küçük çocuklarını güvenle bırakmaları için projelendirip açtıkları Neşe Fabrikası Çocuk Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti. Çocuklarla ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Eray, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesut Eray, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kadınların istihdama büyük katkı sağladığını vurguladı. Bakımevinde annesi fabrikalarda çalışan kadınların çocuklarına bakıldığını belirten Eray, istihdam için katkı sağlamaya çalıştıklarını, bunun tamamen sosyal sorumluluk projesi olduğunu anlattı. Eray, Altıeylül Belediyesinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Altıeylül Gelişim Merkezi'ni (ALGEM) kurduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: 'İstanbul'daki belediyeleri inceleyip sosyal belediyecilik konusunda 5-6 çalışmayı Altıeylül Belediyesinde tek çatı altında toplamıştık. Bunlardan biri de kadınların istihdama hazırlanmasıydı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle protokol hazırlayıp çeşitli kurslar açarak kadınların sertifika almasını sağladık. Belediyemizin de katkılarıyla kendi atölyelerini oluşturarak üretime ve bütçelerine katkı sağlamaları yönünde başlattığımız projeyi çok büyük başarıyla uygulamıştık. Daha sonraki süreçte de ALGEM'in faaliyetleri artarak devam etti. OSB'de edindiğim tecrübeyi inşallah Altıeylül Belediye Başkanı olunca da kullanmak istiyorum. İlçemizde çocuklar için kreşler yapacağız. Kadınlarımız için de atölyeler oluşturarak üretime katkı sağlamalarını istiyoruz.'

AK Parti Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray, kadınların üretime katkı sağlamaları için atölyeler kuracaklarını bildirdi.

Eray, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü yaptığı dönemde, çalışan annelerin küçük çocuklarını güvenle bırakmaları için projelendirip açtıkları Neşe Fabrikası Çocuk Gündüz Bakımevi'ni ziyaret etti. Çocuklarla ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Eray, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mesut Eray, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kadınların istihdama büyük katkı sağladığını vurguladı.

Bakımevinde annesi fabrikalarda çalışan kadınların çocuklarına bakıldığını belirten Eray, istihdam için katkı sağlamaya çalıştıklarını, bunun tamamen sosyal sorumluluk projesi olduğunu anlattı.

Eray, Altıeylül Belediyesinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemde Altıeylül Gelişim Merkezi'ni (ALGEM) kurduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

" İstanbul'daki belediyeleri inceleyip sosyal belediyecilik konusunda 5-6 çalışmayı Altıeylül Belediyesinde tek çatı altında toplamıştık. Bunlardan biri de kadınların istihdama hazırlanmasıydı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle protokol hazırlayıp çeşitli kurslar açarak kadınların sertifika almasını sağladık. Belediyemizin de katkılarıyla kendi atölyelerini oluşturarak üretime ve bütçelerine katkı sağlamaları yönünde başlattığımız projeyi çok büyük başarıyla uygulamıştık. Daha sonraki süreçte de ALGEM'in faaliyetleri artarak devam etti. OSB'de edindiğim tecrübeyi inşallah Altıeylül Belediye Başkanı olunca da kullanmak istiyorum. İlçemizde çocuklar için kreşler yapacağız. Kadınlarımız için de atölyeler oluşturarak üretime katkı sağlamalarını istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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