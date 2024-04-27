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Bakan Göktaş: İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları tedirginlik yaratıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarının siyonist saldırganlığa karşı duruşun bir göstergesi olduğunu belirtti. Göktaş, İsrail Hükümeti'nin savaş suçlarını örtbas etmeyi başaramayacağını ve uluslararası hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik seviyesiz açıklamaları, siyonist saldırganlığa karşı Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu ve tüm dünyada yükselen tepkilerin, İsrail Hükümeti nezdinde oluşturduğu tedirginliğin bariz bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'de yaşanan zulme karşın insanlığın ve hakikatin gür sesi olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik seviyesiz açıklamaları, siyonist saldırganlığa karşı Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu ve tüm dünyada yükselen tepkilerin, İsrail Hükümeti nezdinde oluşturduğu tedirginliğin bariz bir göstergesidir. İsrail Hükümeti işlediği savaş suçlarını bu içi boş hamlelerle örtbas etmeyi başaramayacak, uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir."

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Kaynak: AA / Güncel

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