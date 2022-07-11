AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye'yi ihlalle suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki geldi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019'da verdiği 'serbest bırakılmalı' kararının uygulanmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi.

TEK KARŞI OY TÜRK HAKİMDEN

Büyük Daire'nin ihlal kararı 16'ya 1 olmak üzere oy çokluğu ile alındı. Türkiye'den Saadet Yüksel ise karara kısmi şerh koydu. Yüksel, karara ilişkin görüşünde Osman Kavala davasında 2019 yılında verilen 18'inci maddenin ihlali kararına katılmadığı için bugün verilen karara da katılmadığını belirtti.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Kararın ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Avrupa İnsan Hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur. AİHM bugün açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkardı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AİHM'in 17 hakiminden oluşan Büyük Daire'nin verdiği karar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Türkiye için ihlal prosedürü başlatarak davayı AİHM'ye göndermesi üzerine verildi. Komite, 2 Şubat'ta yaptığı olağan toplantısında, tutukluluğu süren Osman Kavala ile ilgili Türkiye'nin yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için davanın AİHM'e havale edilmesine karar vermişti. AİHM'nin ihlal kararının ardından Komite, Türkiye'ye karşı alınacak önlemleri değerlendirecek. Bu önlemler arasında Türkiye'nin Konsey üyeliğinden çıkarılması veya oy hakkının askıya alınması da bulunuyor.